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Büyük skandal! 2 yaşındaki çocuğa alkol servisi yaptılar

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Büyük skandal! 2 yaşındaki çocuğa alkol servisi yaptılar

Dünya Haberleri

ABD'deki bir restoranda yanlışlıkla yapılan alkol servisi iki yaşındaki çocuğu hastanelik etti.

Skandal olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. Noemi Valencia isimli kadın iki yaşındaki kızıyla bir Japon restoranına gitti.

Kızı için elma suyu siparişi veren anne daha sonra kızında bir gariplikler olduğunu fark etti.

Kızının sarhoş olduğunu anlayan anne, hemen hastanenin yolunu tuttu.

ALKOLE 'ELMA SUYU' ETİKETİ YAPIŞTIRILMIŞ!

Gazetecilere açıklama yapan anne, o anları anlattı. Kızının başını dik tutamadığını söyleyen anne, "Sallanıyordu, düşüyordu, duvara yaslanıyordu" ifadelerini kullandı.

Anne Noemi Valencia, alkolün çocuk bardağında servis edildiğini söyledi ve yapılan kan testinin ardından talihsiz kızın vücudundaki alkol oranının yüzde 0,12 olarak belirlendiğini aktardı.

Büyük skandal! 2 yaşındaki çocuğa alkol servisi yaptılar - 1. Resim

Konuyla ilgili açıklama yapan restoran müdürü ise yaşananları 'büyük bir talihsizlik' olarak değerlendirdi. Müdür, 'yemek şarabının' üzerine yanlışlıkla 'elma suyu' yazıldığını, yaşananların da bundan dolayı gerçekleştiğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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