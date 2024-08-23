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Cezaevinde isyan! Ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cezaevinde isyan! Ölü var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya'da bir cezaevinde isyan çıkaran mahkumlar, bıçakla gardiyanlara saldırarak, personeli rehin aldı. Olayda 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir cezaevinde mahkumlar isyan çıkardı. Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, mahkumların personeli rehin aldığı ifade edildi. Olay anına ilişkin bir mahkum tarafından çekilen görüntülerde, bıçakla yaralanan gardiyanların yerde yattığı ve birinin boğazının kesildiği görüldü. Acil müdahale yetkililerinden yapılan açıklamada, 1 kişinin saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

"KAYIPLAR VAR" 

Cezaevi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Disiplin komisyonu oturumu sırasında hükümlüler ceza infaz kurumu personelini rehin aldı. Rehineleri serbest bırakmak için şu anda müdahale ediliyor. Kayıplar var" denildi.

SALDIRGANLAR ÖZBEKİSTAN VE TACİKİSTAN VATANDAŞI

Yerel kaynaklar, saldırganların Özbekistan ve Tacikistan vatandaşları olduğunu belirtirken, resmi kaynaklardan mahkumların kimliklerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsyan çıkaran mahkumların terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edildi.

Volgograd bölgesindeki Surovikino kasabasında bulunan yüksek güvenlikli “IK-19” cezaevinin bin 241 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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