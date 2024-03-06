Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüştü, dünya basını bu sözlerle duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşme sonrasında İsrail'i hedef alan Erdoğan, "Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri dünya medyasında da yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında İsrail'i hedef aldı ve "Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." dedi.

Filistin'den gelen yaklaşık 1000 yaralının tedavisinin Türkiye'nin çeşitli hastanelerinde sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bunun için çalışmaya, tüm kapıları zorlamaya devam ettiklerinin ve devam edeceklerinin altını çizerek, Türkiye'nin 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunumda bulunarak meselenin çeşitli yönlerine ilişkin tutumunu beyan ettiğini anımsattı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYA BASININDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri dünya medyasında da yankı buldu. Pek çok gazete ve haber sitesi Erdoğan'ın sözlerini sayfalarına taşıdı.

İşte o haberlerden bazıları:

DW: Abbas'tan diplomatik tanınma, Erdoğan'dan garantörlük mesajı

Al Jazeera: Erdoğan İsrailli yerleşimcilerin İsrail - Filistin çatışmasının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu da söyledi

Kathimerini: Erdoğan İsrail'i soykırımla suçladı

Arab News: Erdoğan, İsrailli yerleşimcilerin barışın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi

Middle East Eye: Erdoğan, İsrail'in Ramazan ayında kutsal mekanlara erişimi kısıtlaması durumunda 'ciddi sonuçlar' olacağı konusunda uyardı

Al Arabiya: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin İsrail-Filistin ihtilafının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu söyledi

Firstpost: Filistin davasının sadık bir destekçisi olan Erdoğan, Ramzan'da Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sınırsız erişim talebinde bulundu

BNN Breaking: Önemli bir diplomatik hamle

Ahram: Çözümün önündeki en büyük engellerden biri, yerleşimci adı verilen, Filistinlilere ait toprakları işgal eden ve çalan gaspçıların eylemleridir