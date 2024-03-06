Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüştü, dünya basını bu sözlerle duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüştü, dünya basını bu sözlerle duyurdu

Düzenleyen: /
- Güncelleme:

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşme sonrasında İsrail'i hedef alan Erdoğan, "Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri dünya medyasında da yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, konuşmasında İsrail'i hedef aldı ve "Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." dedi.

Filistin'den gelen yaklaşık 1000 yaralının tedavisinin Türkiye'nin çeşitli hastanelerinde sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bunun için çalışmaya, tüm kapıları zorlamaya devam ettiklerinin ve devam edeceklerinin altını çizerek, Türkiye'nin 26 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunumda bulunarak meselenin çeşitli yönlerine ilişkin tutumunu beyan ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüştü, dünya basını bu sözlerle duyurdu - 1. Resim

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYA BASININDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri dünya medyasında da yankı buldu. Pek çok gazete ve haber sitesi Erdoğan'ın sözlerini sayfalarına taşıdı.

İşte o haberlerden bazıları:

DW: Abbas'tan diplomatik tanınma, Erdoğan'dan garantörlük mesajı

Al Jazeera: Erdoğan İsrailli yerleşimcilerin İsrail - Filistin çatışmasının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu da söyledi

Kathimerini: Erdoğan İsrail'i soykırımla suçladı

Arab News: Erdoğan, İsrailli yerleşimcilerin barışın önündeki en büyük engel olduğunu söyledi

Middle East Eye: Erdoğan, İsrail'in Ramazan ayında kutsal mekanlara erişimi kısıtlaması durumunda 'ciddi sonuçlar' olacağı konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile görüştü, dünya basını bu sözlerle duyurdu - 2. Resim

Al Arabiya: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin İsrail-Filistin ihtilafının çözümündeki ana engellerden biri olduğunu söyledi

Firstpost: Filistin davasının sadık bir destekçisi olan Erdoğan, Ramzan'da Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya sınırsız erişim talebinde bulundu

BNN Breaking: Önemli bir diplomatik hamle

Ahram: Çözümün önündeki en büyük engellerden biri, yerleşimci adı verilen, Filistinlilere ait toprakları işgal eden ve çalan gaspçıların eylemleridir

Düzenleyen:  - Dünya
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail zulmü İngiliz basınında: Esir Filistinlilere dayak ve cinsel saldırı! - DünyaEsir Filistinliler dayak ve cinsel saldırı!Rusya'dan NATO'ya gözdağı: ABD nükleer silahlarını yerleştirirse doğrudan çatışma olur - DünyaRusya'dan NATO'ya gözdağı! Savaşla tehdit ettilerİsrail'in Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım girişine izin vereceği iddia edildi - Dünya"Gazze'ye deniz yoluyla yardım gidecek"'Ateşkes muammasına' Hamas'tan yeni açıklama: İsrail şartlardan kaçıyor - Dünya'Ateşkes muammasına' Hamas'tan yeni açıklamaABD başkanlık yarışında Biden ile Trump, "Süper Salı"yı domine etti - DünyaBiden ile Trump, "Süper Salı"yı domine ettiAdı yolsuzluğa karışmıştı, Peru Başbakanı Alberto Otarola istifa etti - DünyaAdı yolsuzluğa karışmıştı, istifa etti!Birleşmiş Milletler'den Haiti açıklaması: Güvenliklerinden endişeliyiz - DünyaBirleşmiş Milletler'den Haiti açıklaması: Güvenliklerinden endişeliyiz
Sonraki Haber Yükleniyor...