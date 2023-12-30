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    Dilenciliği yasaklayan bakana büyük şok! Hem kendisinin hem de oğlunun başına gelmeyen kalmadı

    Lüksemburg’un başkentinde dilenciliğin yasaklayan İçişleri Bakanı ülkedeki dilencileri çok kızdırdı. Bakan Gloden’in evini hedef alan protestocular, bakanın oğlunun arabasının da lastiklerini patlattı.

    Dilenciliği yasaklayan bakana büyük şok! Hem kendisinin hem de oğlunun başına gelmeyen kalmadı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Luxemburger Wort gazetesinin haberine göre, Gloden'in evinin cephesindeki duvara "Dilenme yasağına hayır" yazan protestocular ayrıca Bakan'ın oğlunun arabasının lastiklerini patlattı.

    BAKAN ‘KARARIMI DEĞİŞTİREMEZSİNİZ’ DEDİ

    Gloden, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokratlar argümanlarla tartışır, evimin cephesine yazılan grafitilerle veya oğlumun arabasının patlatılmış lastikleriyle değil. Bu tür eylemlerle siyasi duruşumu ya da kararlarımı değiştirmeyeceğim." yorumunu yaptı.

    PROTESTOCULARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Bakan'ın protestocular hakkında şikayetçi olduğu bildirildi.

    Lüksemburg Belediye Meclisi'nce mart ayında alınan dilencilik yasağı kararını, eski İçişleri Bakanı Taina Bofferding mayıs ayında onaylamayı reddetmişti.

    Gloden, aralık ayının başında selefinin ret kararını bozmuş, ardından Lüksemburg Belediye Meclisi başkentte "dilenme yasağını" uygulamaya koymuştu.

    Karara göre, şehrin belirli bölgelerinde 07.00'den 22.00'a kadar dilenmek yasaklanırken, gelecek yıl ocak ayından itibaren yasağı ihlal ederken yakalanan kişiler 250 avroya kadar para cezası ödemek ya da birkaç gün hapis yatmak zorunda kalacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    LüksemburgDilenciIçişleri Bakanı
    Haberler > Dünya > Dilenciliği yasaklayan bakana büyük şok! Hem kendisinin hem de oğlunun başına gelmeyen kalmadı
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