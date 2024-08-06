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Elon Musk'tan yapay zeka ile hazırlanmış Yusuf Dikeç videosunu paylaştı

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Dünya Haberleri

Elon Musk, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında Türkiye'ye madalya kazandıran Yusuf Dikeç’in yapay zekâyla oluşturulmuş videosunu paylaştı. Video kısa sürede 70 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşında Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran isimlerden olan Yusuf Dikeç, atışlardaki ikonik duruşuyla dünya gündemine oturmuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki atıcılık branşında Türkiye'ye ilk madalyasını Şevval İlayda Tarhan ile birlikte kazandıran Yusuf Dikeç, özellikle atış anında ellerini cebine sokması ve hiçbir teçhizat kullanmamasıyla dünyada en çok konuşulan isim oldu. Dikeç, Elon Musk'ın da dikkatini çekti.

MUSK, DİKEÇ'İN YAPAY ZEKA İLE HAZIRLANMIŞ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'in sahibi olan Elon Musk, Yusuf Dikeç'i ciddi şekilde radarına aldı. 53 yaşındaki iş adamı, milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i X üzerinden takip etti.

X’in sahibi Elon Musk'ın Yusuf Dikeç paylaşımı dikkat çekerken Musk’ın paylaştığı Yusuf Dikeç videosu yaklaşık 9 milyon kişi tarafından izlendi.

Yapay zeka ile oluşturulan video da Dikeç’in elindeki silahın içeceğe dönüştürüldüğü kaydedildi.

https://x.com/elonmusk/status/1820685675899072930

Düzenleyen:  - Dünya
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