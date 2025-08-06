Gazze'ye insani yardım felaketi... Bombardımanı aratmıyor, sivil can kayıplarına yol açıyor

Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanıyor... Ateşkes baskılarına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail, sınır kapılarından yardım tırlarının geçişine engel olarak Gazze'deki Filistinlileri açlığa mahkum ediyor. Karadan ve denizden insani yardımın yapılmasının güçleştiği Gazze'de tek yol ise hava yolu...

Gazze'de açlık ve kıtlık içinde hayat savaşı veren Filistinlilere bugüne kadar Ürdün, BAE ve Belçika başta olmak üzere birçok ülke havadan tonlarca yardım gerçekleştirdi. Gazze hükümeti yardımların insani felaketlere yol açtığını açıkladı.

KAOS ARACI OLARAK KULLANILIYOR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırılarına devam eden İsrail'in, insani yardımların havadan indirilmesi yöntemini "kaos aracı" olarak kullandığı belirtildi.

İsrail'in, Gazze'de havadan yapılan yardımları açlık mühendisliği politikasının bir parçası olarak kullanarak kaos ve hırsız çetelerinin yayılmasının önünü açmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

CAN KAYIPLARI YAŞANIYOR

"Havadan atılan yardımların üzerine saldıran vatandaşlar arasında izdihamın oluşmasıyla can kayıpları yaşanıyor. Havadan indirilen bazı yardımlar doğrudan evlerin ve çadırların üzerine düştü ve kadın ve çocukların ölmesine sebep oldu. Havadan yapılan yardımların ölüme yol açtığı son olay da bugün yaşandı."

İlgili Haber Netanyahu mesaj gönderdi! Genelkurmay başkanına istifa daveti

KARA'DAN YAPILAN YARDIMLARLA KIYASLANAMAYACAK DÜZEYDE

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’ne havadan yapılan yardımların asgari ihtiyaçları dahi karşılayamadığı vurgulanan açıklamada, havadan yapılan yardımların sınır kapılarından ulaşabilecek kara araçlarıyla kıyaslanamayacak kadar az olduğu ifade edildi.

"Yardım paraşütlerinin atılmasının olumsuz etkileri, oluşturduğu kaos ve kayıplar, açlık çeken halkımıza faydadan çok zarar veriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgedeki açlık felaketinin önüne geçilmesi için sınır kapılarının açılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, havadan yardım operasyonlarına katılan ülkelerin bu uygulamayı yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.