Ve görüntüler paylaşıldı! İşte ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurduğu görüntü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ateşkesin ardından düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarını ağır bir dille eleştirerek, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin haberlerini eleştirdi. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın nükleer tesislerinin vurulma anlarını paylaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’dan sızdırılan İran raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, basın mensuplarına sert çıktı. ABD Savunma Bakanı, "İran'a cesurca operasyon yaptık. Raporu sızdırarak Trump'ı kötü göstermeye çalıştılar." şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklama şu şekilde;

Suyu bulandırmak için yalan söylüyorlar. İran'ın nükleer tesisleri yok edildi. İran'a cesurca operasyon yaptık. Raporu sızdırarak Trump'ı kötü göstermeye çalıştılar. Yalan söyleseler de nükleeri yok ettik. İran'a operasyonumuz rüya gibiydi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili hazırlanan ön raporun medyaya sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan Pete Hegseth, İran’ın nükleer tesislerinin vurulma anlarını paylaştı.