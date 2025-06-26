Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ve görüntüler paylaşıldı! İşte ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurduğu görüntü

Ve görüntüler paylaşıldı! İşte ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurduğu görüntü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ateşkesin ardından düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarını ağır bir dille eleştirerek, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılara ilişkin haberlerini eleştirdi. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın nükleer tesislerinin vurulma anlarını paylaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’dan sızdırılan İran raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, basın mensuplarına sert çıktı. ABD Savunma Bakanı, "İran'a cesurca operasyon yaptık. Raporu sızdırarak Trump'ı kötü göstermeye çalıştılar." şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yaptığı açıklama şu şekilde;

Suyu bulandırmak için yalan söylüyorlar. İran'ın nükleer tesisleri yok edildi. İran'a cesurca operasyon yaptık. Raporu sızdırarak Trump'ı kötü göstermeye çalıştılar. Yalan söyleseler de nükleeri yok ettik. İran'a operasyonumuz rüya gibiydi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili hazırlanan ön raporun medyaya sızmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan Pete Hegseth, İran’ın nükleer tesislerinin vurulma anlarını paylaştı.

Görüntüler az önce paylaşıldı! ABD İran'ı böyle vurdu - 1. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD ekonomisi beklentinin üzerinde daraldı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadının şüpheli ölümü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mossad Başkanından ABD'ye övgü yağmuru: Bir zamanlar hayaldi - DünyaAteşkesin ardından dikkat çeken hamleAteşkesin ardından Fransa'dan dikkat çeken açıklama! ''İran İHA'larını etkisiz hale getirdik'' - DünyaAteşkesin ardından dikkat çeken açıklama! ''İHA'larını engelledik''İran lideri Hamaney'den ateşkes sonrası ilk açıklama! ABD'yi hedef aldı - DünyaAteşkesin ardından ilk defa sessizliğini bozduErdoğan'ın Trump ile görüşmesi Yunanistan'ı tedirgin etti! Atina'da alarm zilleri: Dengeyi kökten değiştirebilir - DünyaKomşuyu tedirgin eden görüşme!Metro istasyonunda tek yumrukla dehşet saçtı! Sebebi ise kan dondurdu - DünyaMetro istasyonunda tek yumrukla dehşet saçtı! Sebebi ise korkunçGünlerdir haber alınamıyor: Hamaney sırra kadem bastı! Yetkililerden kaçamak cevaplar... - DünyaHamaney bir haftadır yok!
Sonraki Haber Yükleniyor...