Haiti yangın yeri! OHAL'e rağmen olaylar kontrol altına alınamıyor

Haiti'de binlerce mahkumun firarıyla başlayan olaylar devam ediyor. Başbakan Henry'nin kaçtığı Haiti'de kargaşa bitmedi. Ülkede OHAL ilan edilmesine rağmen sokaktaki şiddet olayları katlanarak arttı.

Haiti'de olaylar durulmuyor! Ülkede binlerce mahkumun firarıyla başlayan süreç, çete gruplarının kontrolü ele geçirmesiyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çete elebaşı "Barbekü" lakaplı Jimmy Cherizier ise Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı. Ülkeden kaçan Başbakan Henry, dün görevinden istifa etmişti.

HAİTİ'DE SON DURUM: OHAL GELDİ OLAYLAR BİTMEDİ

Haiti'de siyasi otorite tarafından ilan edilen OHAL'e rağmen sokaklarda tırmanan şiddet olayları ve yaşanan kargaşa sona erdirilemedi. Göstericiler, özellikle yabancı elçilik ve temsilciliklerin bulunduğu caddelerde araç lastiklerini ateşe vererek yürüyüşler düzenliyor.

Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı.Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL etmiş ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı. Sokaklardaki şiddetin iyice tırmanması ve olayların kontrol altına alınamaması nedeniyle Haiti'deki OHAL 1 ay daha uzatıldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle son bir haftada 15 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.