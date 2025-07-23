İngiltere’de akılalmaz olay! Çocuğunun bavuluna uyuşturucu sakladı: Kıskıvrak yakalandı

İngiltere Gatwick Havalimanı’nda oğlunun bavuluna uyuşturucu sakladığı tespit edilen iki çocuk annesi ve beraberindeki 7 kişilik bir grup yakalanarak gözaltına alındı.

Korkunç olay, İngiltere Gatwick Havalimanı’nda güvenlik kontrolü esnasında ortaya çıktı. İngiltere’den Afrika’ya uçmayı planlayan 35 yaşındaki Natashia Artug’un da aralarında olduğu 7 kişilik grup yakalandı.

ÇOCUĞUN BAVULUNDAN KİLOLARCA ÇIKTI

Independent’ın haberine göre, çocuğun valizinde toplam ağırlığı 14 kilogram olan 24 paket uyuşturucu bulunduğu bildirilirken kadının partnerinin de yaklaşık 32 paket uyuşturucu taşıdığı kaydedildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ismi belirtilmeyen kaynaklar Natashia'nın 'savunmasız' olduğunu belirterek, iki çocuk annesinin uyuşturucu kaçakçılığına zorlandığını bildirdi.

TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİASI

Kaynakların iddiasına göre Artug, uyuşturucu ticareti yapan kişiler tarafından, küçük oğluyla birlikte Mauritius'a seyahat etmeye ve içinde ne olduğunu bilmediği bagajı taşımaya zorlandı. Bu kişiler, onun savunmasızlığından yararlanarak, emirlerine uymaması halinde kendisine ve ailesine ciddi şiddet uygulayacakları tehdidinde bulundular.

Anne ve partnerinin yanı sıra, 22 yaşındaki Patrick Lee Wilsdon, 20 yaşındaki Lily Watson, 29 yaşındaki Shannon Ellen Josie Holness, 28 yaşındaki Laura Amy Kappen ve 32 yaşındaki Shona Campbell de yakalanarak tutuklandı.

Artug’un çocuğu ise İngiltere’ye babasının yanına gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken yetkililer, ''Bu dava, genç bir annenin bir suç çetesi tarafından istismar edilmesi konusunda ciddi endişeler uyandırıyor.'' şeklinde konuştu.