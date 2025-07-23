Kuzey İrlanda'da silahlı dehşet! Ölü ve yaralılar var

Kuzey İrlanda'nın Fermanagh bölgesindeki köyde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, Maguiresbridge halkının bu zor zamanda bir araya geleceğinden ve olaydan etkilenenlere destek vereceğinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından (PSNI) yapılan açıklamada, Maguiresbridge köyünde yerel saatle 08.21'de (TSİ 10.21) silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, ağır yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Polisin müdahalesiyle riskin ortadan kalktığı, saldırının gerçekleştirildiği yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Kuzey İrlanda Ambulans Hizmetlerinden (NIAS) yapılan açıklamada 3 ambulans ve bir ambulans helikopterin olaya müdahale ettiği, yaralılardan birinin helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Belfast'taki hastaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyla ilgili X'ten paylaşımda bulunan Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, "Maguiresbridge'den gelen haberleri üzüntüyle karşıladım. Düşüncelerim kurbanlar, sevdikleri ve bölge halkıyla birliktedir. Maguiresbridge halkının bu zor zamanda bir araya geleceğinden ve olaydan etkilenenlere destek vereceğinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.

''HALKIMIZI SPEKÜLASYON YAPMAMAYA ÇAĞIRIYORUM''

İngiltere Parlamentosunda hem Fermanagh'ı hem de İrlanda milliyetçisi Sinn Fein Partisini temsilen milletvekili Pat Cullen de "Halkımızı bu trajik ve şok edici olayın detaylarıyla ilgili spekülasyon yapmamaya çağırıyorum." açıklamasında bulundu.