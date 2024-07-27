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İsrail Gazze'de sahra hastanesini bombaladı: 31 kişi hayatını kaybetti 

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Savaş uçakları son olarak Deyr Belah kentinde bulunan bir sahra hastanesini bombaladı. Saldırı sonucu 31 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Deyr Belah kentindeki Hadice Okulunda bulunan sahra hastanesine saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 31 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail Gazze'de sahra hastanesini bombaladı: 31 kişi hayatını kaybetti  - 1. Resim

3 FÜZE FIRLATTILAR 

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının söz konusu okuldaki sahra hastanesine 3 füze fırlattığı aktarıldı.

İsrail tarafından işlenen bu "katliamların" sağlık sistemini, hastaneleri yıkarak, hizmet dışı bıraktığına işaret edilen açıklamada, "yerinden edilmişlere ve sivillere yönelik bu katliamların devam etmesinden İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "Sağlık ve tıbbi malzeme eksikliği, sınır kapılarının yaralı ve hastaların geçişine kapatılması, yakıt getirilmemesi ve insani durum nedeniyle sağlık ekipleri ve kalan ameliyathaneler üzerinde büyük baskı var." denildi.

İsrail Gazze'de sahra hastanesini bombaladı: 31 kişi hayatını kaybetti  - 2. Resim

İNSANİ BÖLGE OLARAK SINIFLANDIRILIYORDU 

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hadice Okulu yerleşkesinin içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol kompleksine saldırı düzenlediğini" iddia etti.

İsrail ordusunun hedef aldığı okulun, daha önce Filistinlileri sığınmaya çağırdığı Deyr Belah kentinin batısında “insani bölge" olarak sınıflandırdığı bölgede bulunuyor.

İsrail Gazze'de sahra hastanesini bombaladı: 31 kişi hayatını kaybetti  - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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