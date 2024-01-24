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    İsrail katliamda dur durak bilmiyor: Gazze'ye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 700'e yükseldi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 700'e, yaralı sayısı 63 bin 740'a yükseldi.

    İsrail katliamda dur durak bilmiyor: Gazze&#039;ye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 700&#039;e yükseldi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 110 gün önce başladığı ve yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.

    Son 24 saatte 210 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 386 kişinin yaralandığı belirtildi.

    İsrail güçlerinin son 24 saatte "24 katliam" gerçekleştirdiği ifade edildi.

    Son saldırılarda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 700'e, yaralı sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.

    Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > İsrail katliamda dur durak bilmiyor: Gazze'ye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 700'e yükseldi
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