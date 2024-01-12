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    Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi, yaralı sayısı 60 bini aştı

    Gazze&#039;de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 708&#039;e yükseldi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 708'e ulaştı.

    Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 98 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

    Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi yaraladığı belirtildi.

    İsrail güçlerinin son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı kaydedildi.

    Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi
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