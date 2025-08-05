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Japonya aşırı sıcaklarla boğuşuyor! Acı bilanço açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Japonya aşırı sıcaklarla boğuşuyor! Acı bilanço açıklandı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 16 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında 56 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. En fazla ölümün 70 ve üzeri yaşlarda görüldüğü belirtilirken, ölen 56 kişiden 54'ünün evdeyken hayatını kaybettiği kaydedildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaz başından bu yana etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

56 KİŞİ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Tokyo Adli Tıp Kurumu'nun ön verilerine göre, 16 Haziran ile 31 Temmuz arasında geçen 1,5 aylık sürede Tokyo'nun 23 bölgesinde yaşayan 56 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya'da aşırı sıcaklarla boğuşuyor! Acı bilanço açıklandı - 1. Resim

KLİMALARIN KULLANILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

En fazla ölümün 26 kişi ile 70 ve üzeri yaşlarda görüldüğü belirtilirken, 80'li yaşlardaki 16 kişinin, 60'lı yaşlardaki 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, ölen 56 kişiden 54'ünün evdeyken hayatını kaybettiği ve bunlardan 38'inin evinde klima bulunmasına rağmen kullanmadığı tespit edildi.

Japonya'da aşırı sıcaklarla boğuşuyor! Acı bilanço açıklandı - 2. Resim

Ölen 11 kişinin de klima kullanmasına rağmen hayatını kaybettiği kaydedilirken, 5 kişinin ise evinde klima bulunmadığı aktarıldı. Ev içi sıcaklık değerlerinin 30 dereceyi aşabildiğine dikkat çeken uzmanlar, sıcak çarpmasından korunmak için bol su tüketme ve klima kullanma tavsiyesinde bulundu.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN SICAK GÜN

Japonya'nın geniş kesimlerinde haziran ayı başından bu yana etki gösteren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemişti. 30 Temmuz'da Hyogo eyaletindeki Tamba kentinde ülkede şimdiye dek kayda geçen en yüksek sıcaklık değeri ölçülmüş ve termometreler 41,2 dereceyi göstermişti. Tokyo dahil birçok bölgede de 35 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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