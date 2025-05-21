Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kırmızı halıda dikkat çeken İsrail protestosu: Sosyal medya onu konuşuyor

Kırmızı halıda dikkat çeken İsrail protestosu: Sosyal medya onu konuşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kırmızı halıda dikkat çeken İsrail protestosu: Sosyal medya onu konuşuyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.

Cannes Film Festivali’ne katılan Julian Assange, Gazze’de öldürülen yaklaşık beş bin Filistinli çocuğun isimlerinin yazılı olduğu bir tişörtle kırmızı halıda boy gösterdi.

Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.

Kırmızı halıda dikkat çeken İsrail protestosu: Sosyal medya onu konuşuyor - 1. Resim

''İSRAİL’İ DURDURUN''

Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edilen açıklamada, tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazdığı aktarıldı.

Kırmızı halıda dikkat çeken İsrail protestosu: Sosyal medya onu konuşuyor - 2. Resim

Yaptığı sansasyonel eylemi kısa sürede büyük ilgi gören Assange’a festival yönetiminin müdahale etmediği bildirildi. Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Suç aleti sayılmamıştı: Matti Ahmet davasındaki tartışmaya Bakanlıktan jet açıklama! "Evdeki bıçak" örneğiyle anlattılarBaşörtüsü yasağı yüzünden hayalleri yarım kaldı! Yıllar sonra hepsi gerçekleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Önce Türk diplomatlara ateş açtılar, sonra özür dilediler! - DünyaÖnce Türk diplomatlara ateş açtılar, sonra özür dilediler!Hawaiian Airlines uçağında bomba paniği: ABD'li asker gözaltına alındı - DünyaUçakta bomba ihbarı yapıldı!Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler Almanya’da yakalandı! Mültecilere saldırı planı ortaya çıktı - DünyaBombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakayı ele verdi!İsrail Cenin’de aralarında Türk heyetinin de bulunduğu diplomatlara kurşun yağdırdı! Saldırıdan kıl payı kurtuldular - DünyaKatil ordusu Avrupalı diplomatlara kurşun yağdırdı!Osmanlı torununa Trump'tan yeni görev! Thomas Barrack ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olacak - DünyaOsmanlı torununa Trump'tan yeni görev!İsveç’te cami kundaklayan zanlı kıskıvrak yakalandı! 'Nazi' detayı dikkat çekti - DünyaKorkunç olayda dikkat çeken 'Nazi' detayı
Sonraki Haber Yükleniyor...