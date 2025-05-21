Kırmızı halıda dikkat çeken İsrail protestosu: Sosyal medya onu konuşuyor

Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.

Cannes Film Festivali’ne katılan Julian Assange, Gazze’de öldürülen yaklaşık beş bin Filistinli çocuğun isimlerinin yazılı olduğu bir tişörtle kırmızı halıda boy gösterdi.

Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.

''İSRAİL’İ DURDURUN''

Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edilen açıklamada, tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazdığı aktarıldı.

Yaptığı sansasyonel eylemi kısa sürede büyük ilgi gören Assange’a festival yönetiminin müdahale etmediği bildirildi. Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.