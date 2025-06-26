Metro istasyonunda tek yumrukla dehşet saçtı! Sebebi ise kan dondurdu

Londra’nın Southwark eyaletindeki metro istasyonunda, 23 yaşındaki Samuel Winter, bir saldırganın kafasına yumruk atması üzerine hayatını kaybetti. Korkunç saldırıdan bir gün sonra tutuklanan saldırgan, bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kan donduran olay Londra’nın Southwark eyaletindeki metro istasyonunda geçen yıl meydana geldi. Rakeem Miles isimli saldırgan, 23 yaşındaki Samuel Winter’ın yürüyen merdivendeyken yanından geçmesi sebebiyle sinirlenerek genç adamın kafasına yumruk attı.

İKİ GÜN SÜREN HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Miles, ertesi gün tutuklanırken, 23 yaşındaki Winter ise iki gün süren hayat mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Saldırgan, bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

''CENNETTE YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİZ''

Genç kurbanın ailesi, çok üzgün olduklarını belirterek ''Tamamen sebepsiz ve korkunç bir saldırı yüzünden nazik, son derece şefkatli, komik, zeki ve çalışkan oğlumuz Sam'i kaybettik. "Sam'i geri alabilmek için her şeyi yapar ve her şeyimizi verirdik. Ama o hayatımızın geri kalanında aramızda olmayacak. Ancak Allah’a şükrediyoruz ki onun ölümü bizim için son değil. Sam'le cennette yeniden bir araya geleceğiz." ifadelerinde bulundu.