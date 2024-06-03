Gazze'de son durum... Mısır'dan ateşkes açıklaması... Hamas teklifi kabul etti, İsrail'i bekliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu İsrail'in Gazze'de 3 aşamalı yeni ateşkes önerisi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, “Hamas, Biden tarafından sunulan öneriye olumlu yaklaştıklarını belirtti, şimdi İsrail’in cevabını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Canlı Anlatım Özeti GAZZE'DE BİNLERCE ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

MISIR'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

BLİNKEN, İSRAİLLİ BAKAN GALLANT İLE GAZZE'DE ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜ

İSRAİL, MAYIS AYINDA BATI ŞERİA'DA 221 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA 20 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

03.06.2024 14:00

GAZZE'DE BİNLERCE ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail’in saldırı ve işgali altındaki Gazze Şeridi’ndeki 3 bin 500’den fazla çocuğun açlıktan hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Korkunç bir uluslararası sessizliğin ortasında, süt ve gıda kıtlığı, besin takviyesi eksikliği, çocukların aşılardan mahrum bırakılması ve üst üste dördüncü hafta insani yardım girişinin engellendiği bir durumda, İsrail işgalinin çocukları aç bırakma politikasının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde 5 yaşın altındaki 3 bin 500'den fazla çocuk kademeli ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadeleri kullanıldı.

Gazzeli çocukların, "vücutlarının yapısını etkileyen, büyümelerini geciktiren ve hayatta kalmalarını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskine maruz bırakan ileri derecede yetersiz beslenmeden" muzdarip olduklarının belirtildiği açıklamada, çocukların sistematik olarak maruz bırakıldıkları tüm krizlere radikal ve acil bir çözüm" bulunması çağrısında bulunuldu.

03.06.2024 13:36

LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail savaş uçakları, Reyhan Dağları'na yönelik en az 5 hava saldırısı düzenledi. İsrail'in, Sayda kentinin güneyindeki kara yolu üzerinde seyir halindeki bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

03.06.2024 12:50

MISIR'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu İsrail'in Gazze'de 3 aşamalı yeni ateşkes önerisinin yankıları sürüyor. Konuyla ilgili Mısır'dan da bir açıklama geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, “Hamas, Biden tarafından sunulan öneriye olumlu yaklaştıklarını belirtti, şimdi İsrail’in cevabını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Biden'ın 31 duyurduğu İsrail'in Gazze'de 3 aşamalı yeni ateşkes önerisinin, yaklaşık 4 ay önce Hamas'ın Mısır ve Katar üzerinden sunduğu esir değişimi ve ateşkes teklifinden pek farklı olmaması dikkat çekti. Siyasi gözlemciler, iki ateşkes önerisi arasında öne çıkan en büyük farkın, Hamas'ın teklif sunduğu dönemde İsrail'in saldırıları nedeniyle toplam sivil can kaybı 27 bin civarındayken şimdi ise 37 bine yaklaşması olduğuna dikkati çekiyor.

03.06.2024 12:30

BLİNKEN, İSRAİLLİ BAKAN GALLANT İLE GAZZE'DE ATEŞKESİ GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere İsrailli yetkililerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Blinken'in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmesinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak bölgede tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze genelinde insani yardımın artırılması teklifi ele alındı.

Blinken, İsrail'in anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu ve kabul etme yükümlülüğünün Hamas'ta olduğunu teyit etti. Bakan ateşkes teklifinin İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarını ilerleteceğini ve bölgede daha fazla entegrasyon ihtimalini mümkün kılacağını vurguladı. Blinken, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in Gallant ile masaya yatırdığı konuları İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile yaptığı telefon görüşmesinde de ele aldığını aktardı.

03.06.2024 12:00

İSRAİL, MAYIS AYINDA BATI ŞERİA'DA 221 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyed Şaban, yayımladığı yazılı açıklamada, "Yerleşimciler, mayıs ayında 221 saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

En fazla saldırının Nablus'ta gerçekleştiğini, onu Beytüllahim, Ramallah ve El Halil kentlerinin takip ettiğini ifade eden Şaban, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin küçük ve büyük baş hayvan başta olmak Filistinlilere ait malları çaldıklarını belirtti.

Şaban, "44 küçük baş hayvan, bir at, bir kamyon ve traktör, tarım aletleri ve ürünleri çalındı." ifadesine yer verdi.

03.06.2024 11:30

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA 20 FİLİSTİNLİYİ GÖZALTINA ALDI

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin, baskınlarda Filistinlilerin evlerini tahrip ettiği ve onlara kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

Yer: Gazze