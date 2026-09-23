Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül 1821'de Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe'de yaşanan katliamın 205. yıl dönümünde hayatını kaybeden Müslüman Türk sivilleri andı. Bakanlık, 1821-1830 yılları arasında Mora'daki Müslüman Türk ahaliye yönelik sistematik katliamların yanı sıra cami, medrese, mezarlık ve diğer kültürel miras unsurlarının da planlı şekilde tahrip edildiğine dikkat çekti.

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Tarihin en kanlı sayfalarından biri olan Tripoliçe Katliamı'nın üzerinden 205 yıl geçti. 23 Eylül 1821'de Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe'de binlerce Müslüman Türk sivilin öldürüldüğü katliamın yıl dönümünde Türkiye, hayatını kaybedenleri unutmadı. Dışişleri Bakanlığı, katledilen Müslüman Türk sivilleri rahmetle anarken Mora'da 1821-1830 yılları arasında yaşanan sistematik katliam ve yıkıma dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1821-1830 yılları arasında Mora Yarımadasında Müslüman Türk ahali sistematik olarak katledilmiştir” denildi.

Mora'da katledilen Türkler unutulmadı! Dışişleri Bakanlığı o noktaya dikkat çekti

Bakanlık, “Tripoliçe katliamının 205. yıldönümünde, acımasızca katledilen Müslüman Türk sivil halkı rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı:

"1821-1830 yılları arasında Mora Yarımadasında Müslüman Türk ahali sistematik olarak katledilmiştir. Bu imha politikasına, ibadet yerlerinden medreselere, mezarlıklardan diğer kültürel miras unsurlarına kadar uzanan planlı bir yıkım ve tahribat da eşlik etmiştir. Tripoliçe katliamının 205. yıldönümünde, acımasızca katledilen Müslüman Türk sivil halkı rahmetle anıyoruz. Dünyaya unutturulan 'Yunan' katliamı: Tripoliçe 23 Eylül 1821’de işgalci Yunan çeteleri, Mora Yarımadası'ndaki Tripoliçe'de kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce Türk’ü vahşice katletti. Şehir ateşe verildi, katliam 'özgürlük' mücadelesi denilerek meşrulaştırıldı."

23 EYLÜL 1821: TRİPOLİÇE'DE NELER OLDU?

Tripoliçe, 1821'de başlayan Yunan İsyanı sırasında Mora'daki Osmanlı idaresinin önemli merkezlerinden biriydi. Çevredeki Müslüman nüfusun da sığındığı şehir aylar süren kuşatmanın ardından 23 Eylül'de isyancıların eline geçti.

Şehrin ele geçirilmesini takip eden günlerde Müslüman Türk sivillerin yanı sıra Yahudi nüfusun da kitlesel biçimde öldürüldüğüne ilişkin anlatımlar dönemin yabancı kaynaklarında yer aldı. Katliamda hayatını kaybedenlerin kesin sayısına ilişkin kaynaklarda farklı rakamlar bulunuyor.

KATLİAMI YABANCI TANIKLAR DA YAZDI

Tripoliçe'de yaşananlar yalnızca Osmanlı kaynaklarına değil, dönemi anlatan Batılı yazar ve gözlemcilerin eserlerine de yansıdı.

Yunan İsyanı üzerine çalışan İngiliz tarihçi William St. Clair, Mora'daki Müslüman nüfusun 1821'de maruz kaldığı kitlesel şiddeti eserinde ayrıntılı biçimde ele aldı. İskoç subay Thomas Gordon'un anlatımları da Tripoliçe'nin ele geçirilmesinin ardından yaşanan sivil katliamına ilişkin önemli tanıklıklar arasında gösteriliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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