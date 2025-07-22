Oyun oynarken yakalandı! Eşek arıları 2 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Tayland’da arkadaşlarıyla oyun oynarken eşek arılarının saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz cumartesi günü, Tayland’ın Nakhon Ratchasima bölgesinde meydana geldi. Bisiklet sürmeye çıkan 2 yaşındaki Narathip ve arkadaşları, korkunç bir arı saldırısına uğradı.

ARKADAŞLARI KAÇTI, O KAÇAMADI

Diğer çocuklar olay yerinden hızla uzaklaşırken, talihsiz Narathip bisikletinden düşerek arıların hedefi haline geldi.

6 SAAT İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

2 yaşındaki çocuğun babası yardım etmeye çalışsa da ne yazık ki başarılı olamadı. Kısa süre içinde ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Narathip 6 saat içinde hayatını kaybetti.

ALERJİK REAKSİYON GEÇİRMİŞ

Yaşanan olayın ardından konuşan doktorlar, talihsiz çocuğun şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiğini, bu durumun kalp atış hızını artırdığını ve akut böbrek yetmezliğine yol açtığını belirtti.

Çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın ise hastanedeki hayat mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Bölgedeki arı yuvaları ise imha edildi.