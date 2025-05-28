Şampiyonluk kutlamalarında 47 kişiye faciayı yaşatmıştı! Şüpheli kıskıvrak yakalandı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde dün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında araçla kalabalığın arasına dalan 53 yaşındaki İngilizin, cinayete teşebbüs, tehlikeli araç kullanma ve uyuşturucunun etkisiyle ehliyetsizken araç kullanma şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims ve Başkomiser Karen Jaundrill, Liverpool'da bir aracın kalabalığın arasına daldığı olay ve şüpheli hakkında güncel bilgileri paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

AMBULANSI TAKİP ETTİĞİNE İNANILIYOR

Sims, taraftarların arasına dalan araç sürücüsünün kapatılan bir yolu geçip olayın gerçekleştiği Water Street'e gitmek için bir ambulansı takip ettiğine inandıklarını belirtti.

Ambulansın bir kalp krizi vakasına müdahale etmek üzere yola çıktığını söyleyen Sims, "Olaya karışan aracın sürücüsünün, ambulans ekibinin kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen bir vatandaşa müdahale edebilmesi için yolun geçici olarak kapatılmasının ardından bir ambulansı Water Street'e kadar takip ettiğine inanılıyor." ifadesini kullandı.

''TERÖRİZM OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR''

Büyük çaplı etkinliklerde tüm beklenmedik durumlar için plan yaptıklarını ve bu planlar arasında yayaları korumak için yolların kapatılması ve gün boyunca silahlı polislerin hazır bulunmasının da yer aldığını vurgulayan Sims, "Bu tür bir olayın meydana geleceğine dair herhangi bir istihbarat yoktu ve daha önce de belirttiğimiz gibi olay terörizm olarak değerlendirilmemektedir." dedi.

''11 KİŞİNİN DURUMU STABİL''

Sims, olay sonucu yaralanan ve hastanede tedavisi süren 11 kişinin durumunun stabil olduğunu belirterek, "Hepsinin durumu stabil ve iyi göründüklerini söylemekten memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Olayın ardından 50'den fazla kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını da aktaran Sims, yaralılara hızlıca müdahale eden acil servis ekiplerine teşekkürlerini sundu.

ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Başkomiser Karen Jaundrill de araçla kalabalığın arasına dalan kişinin halen polis gözetiminde olduğunu belirterek, "Batı Derby'den 53 yaşındaki bir adamı cinayete teşebbüs, tehlikeli araç kullanma suçları ve uyuşturucuyla ehliyetsizken araç kullanma şüphesiyle gözaltına aldık." ifadesine yer verdi. Jaundrill, şüphelinin halen gözaltında tutulduğunu ve sorgusunun sürdüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına dalmıştı.

Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurmuştu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etmişti.

Merseyside Polisinden ilk yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Polis Sözcüsü, daha sonra yaptığı güncel açıklamada, Liverpool'da kutlama yapan taraftarların arasına bir aracın kalabalığa dalmasının ardından "53 yaşında beyaz bir İngiliz erkeğin" gözaltına alındığını bildirmişti. Sözcü, bu kişinin aracın sürücüsü olduğuna inandıklarını ve olayın "terörizm" olarak değerlendirilmediğini açıklamıştı.

Ambulans servisi de olayda 47 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir aracın taraftarların arasına daldığı olayda çok kişinin yaralandığı görülmüştü. Ayrıca, taraftarların, sürücünün gözaltına alınması sırasında aracın etrafını çevrelediği ve taraftarların sürücüye saldırmaya çalıştığı görüntülere yansımıştı.