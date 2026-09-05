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Dünya

Şara’nın hamlesi Tel Aviv’i korkuttu! Mekke Savunma İttifakı’na yeni üye geliyor

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Şara’nın hamlesi Tel Aviv’i korkuttu! Mekke Savunma İttifakı’na yeni üye geliyor

Mekke Anlaşması’na Suriye’nin de katılma ihtimali kuvvetlendi. İsrail basını, olayı “Tel Aviv için büyük tehlike, Türkiye için büyük kazanç” sözleriyle değerlendirdi.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı’nı mercek altına alan İsrail basını dikkat çeken bir haber yayınladı. Söz konusu haberde, Suriye’nin ittifaka katılma ihtimalinin İsrail için büyük bir tehdit oluşturacağının altı çizildi. Anlaşmanın özellikle İsrail için büyük tehlike içerdiği belirtilen haberde, özellikle Suriye konusunda Tel Aviv’in büyük korkusunun olduğu aktarıldı.

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İSRAİL’E KARŞI CAYDIRICILIK

İsrail basınında yer alan haberde, “Bu aşamada Şam’da ne karar verileceği bilinmiyor, ancak Suriye’nin üçlü anlaşmaya katılmasının muhtemel sonuçları hakkında sorular gündeme getiriliyor” denildi. Suriye’nin ittifaka katılımının, İsrail’in Suriye’deki saldırıları ve devam eden işgali göz önüne alındığında Şam’ın düşmanlarına karşı bir caydırıcılık sağlayacağı ifade edildi.

KAZANAN TÜRKİYE OLACAK

İmzanın atılması hâlinde kaybedenin İsrail olacağı belirtilen haberde, en büyük kazananın ise Pakistan ve Suudi Arabistan’a nazaran Türkiye olacağı yazıldı. Suriyeli uzmanlara gönderme yapılan haberde, bu uzmanların anlaşmaya katılımı istediği ve Suriye’ye güçlü bir askeri destek sağlayacağını ifade ettiği aktarıldı. Haberde son olarak İsrail yönetiminin, özellikle Türkiye ile gerilimin giderek arttığı bu dönemde, bölgedeki gerilimi tırmandırabilecek açıklamalardan veya adımlardan kaçınması gerektiğinin altı çizildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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