Sırp Bakan Glisik canlı yayında beyin kanaması geçirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Ulusal medyada yer alan haberlerde, Bakan Glisik'in, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldığı ifade edildi.

BAKAN HASTANEYE KALDIRILDI

Glisik'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

''DURUMU OLDUKÇA CİDDİ''

Glisik'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisik, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisik'in durumu oldukça ciddi." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisik'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.