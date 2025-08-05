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Sırp Bakan Glisik canlı yayında beyin kanaması geçirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sırbistan, Bakan, Beyin Kanaması, Canlı Yayın, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisik, sabah saatlerinde katıldığı bir TV programında, canlı yayın sırasında beyin kanaması geçirdi. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılan Glisik'in durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, Bakan Glisik'in, ülkede yayın yapan bir televizyonun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldığı ifade edildi.

Sırp Bakan Glisik canlı yayında beyin kanaması geçirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi - 1. Resim

BAKAN HASTANEYE KALDIRILDI

Glisik'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

''DURUMU OLDUKÇA CİDDİ''

Glisik'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisik, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisik'in durumu oldukça ciddi." dedi.

Sırp Bakan Glisik canlı yayında beyin kanaması geçirdi! O anlar saniye saniye kaydedildi - 2. Resim

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisik'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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