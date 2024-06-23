Sünni din adamı İsmailzehi, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mezhepçiliğe tepki gösterdi

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, ülkedeki seçimler öncesinde mezhep ayrımcılığına yönelik eleştirilerde bulundu.

19 Mayıs'ta helikopter kazası nedeniyle Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından ülke yeni Cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor.

28 Haziran'da yapılacak İran cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden İsmailzehi'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

MEZHEP AYRIMCILIĞINI ELEŞTİRDİ

Mezhep ayrımcılığına yönelik eleştirilerde bulunan İsmailzehi, "Sünni toplumda iyi ve değerli insanlar var ancak kanunlar ülkenin resmi mezhebine bağlılığı gerektirdiğinden bu kişiler aday olarak kayıt yaptıramıyor. Bu yasanın arkasındaki motivasyon neydi? Bu kanun Allah'ın kitabına ve sünnetine göre reddedilmiş olup, İslam şeriatına ve uluslararası kanunlara da uymamaktadır. 20 milyondan fazla Sünni sırf Sünni olduğu için adaylıktan mahrum bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

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İsmailzehi, Sünnileri dışlayan bir anayasanın İslam Cumhuriyeti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgularken, "Kadınlar cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak kaydoldu ancak onlara şans verilmedi. Aynı şekilde bu dönemde seçkin bir Sünni de cumhurbaşkanı adayı olmak istedi ancak engellendi" dedi.

Sünnilerin bakan olmasına izin verilmediğinin de altını çizen İsmailzehi, "Desteklediğimiz başka bir cumhurbaşkanından kabineyi oluştururken Sünni bir bakan atamasını istedik. Sünni bir bakan atarsa ​​parlamentonun bunu onaylamayacağını söyledi" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetmişti

İsmaelzei, son seçimlerde Sünni cemaatten vali, bakan yardımcısı ve büyükelçi atama sözü veren ancak bu sözleri yerine getirmeyen İbrahim Reisi'yi desteklediklerini sözlerine ekledi.

Kadınların adaylığının engellenmesine tepki gösteren İsmaelzei, "Ülkelerinin refahında ve kalkınmasında başarılı kadınların çağdaş örnekleri var. Örneğin Singapur'un başkanı örtülü ve namaz kılan bir kadındı ve ülkeyi dönüştürmeyi başardı. Ülkenin sınırlarını tüm yabancı şirketlere ve yatırımcılara açarak, Singapur'da yatırım yapan herkese vergi muafiyeti getirileceğini duyurdu. Singapur para birimi değer kazandı ve işsizlik ortadan kalktı. Müslümanlar Singapur nüfusunun yüzde 15'ini oluşturuyor ve anayasasında azınlıklarla çoğunluk ya da erkeklerle kadınlar arasında hiçbir ayrım yok" dedi.