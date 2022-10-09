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Zaporijya’nın elektrik bağlantısı kesildi

Dünya  
2022-10-09 00:13:16 | Son Güncelleme : 2022-10-10 07:18:49

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne dış enerji kaynağından elektrik sağlayan hattın saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü, tesise dışarıdan elektrik akışının durduğunu, bu nedenle reaktörlerin soğutulması ve nükleer emniyet için acil durum jeneratörlerinin devreye girdiğini bildirdi. UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için güvenli bölge mutlak ve acil bir zorunluluktur." diye konuştu.

Zaporijya’nın elektrik bağlantısı kesildi
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UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Grossi’nin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, nükleer santralde durumun her geçen gün kötüye gittiğini, gece meydana gelen askeri çatışma sonucunda tesisin elektrik bağlantısının kesildiğini ifade etti.

Bombardımanın santrale elektrik sağlayan hatta zarar verdiğini belirten Grossi, tesisteki reaktörlerin soğutulması, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanabilmesi için acil durum jeneratörlerinin devreye girmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Grossi, söz konusu jeneratörlerin 10 günlük yakıtlarının bulunduğunu, santralin dış enerji kaynağıyla bağlantısının kesilmesinin çok kaygı verici bir gelişme olduğunu belirterek, bu durumun Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde silahlardan arındırılmış bir nükleer güvenli bölge oluşturulmasını kaçınılmaz kıldığını vurguladı.

Zaporijya, "Tesisin tek dış güç kaynağına isabet eden bombardımanın yeniden başlaması son derece sorumsuzca. Zaporijya Nükleer Santrali korunmalıdır. Nükleer bir kazayı önlemek için güvenli bölge mutlak ve acil bir zorunluluktur." dedi.

Açıklamada, Grossi’nin güveli bölge konusunu görüşmek üzere 6 Ekim'de Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldiği, gelecek hafta başında da Rus yetkililerle bu konuyu görüşeceği belirtildi.

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