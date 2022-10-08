Türkiye Gazetesi

Volodimir Zelenskiy, uluslararası camiaya seslenerek, batının bir an önce Rusya’ya karşı önlem alması gerektiğini söyledi. Açıklamasında Zelenskiy, batılı ülkeleri Rusya’ya karşı ‘24 Şubat'tan önce önleyici saldırılar yapmaya’ çağırdı. Böylece Rusya’nın savaşı şiddetlendirmesi halinde kendilerine ne olacağını görebileceklerini belirtti.

Zelenskiy’nin batıdan Rusya’ya karşı ‘önleyici saldırı’ yapma çağrısı yanlış anlaşılmalara yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova ve Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da dahil olmak üzere Rusya'nın üst düzey yetkilileri Zelenskiy'i nükleer savaş çağrısı yapmakla suçladı. Bunun üzerine Zelenskiy’nin sözcüsü de bir açıklama yaptı.

‘ZELENSKİY YAPTIRIMLARDAN BAHSETTİ’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin sözcüsü Serhii Nykyforov, Zelenskiy'nin nükleer savaştan bahsetmediğini yalnızca ‘önleyici yaptırımlardan’ bahsettiğini açıkladı. Sözcüye göre Zelenskiy, Rusya’nın tam kapsamlı bir işgale girişmesinden önce batının daha fazla yaptırım uygulamasını istiyor. Ukrayna'nın asla nükleer silah kullanımı için çağrıda bulunmayacağını belirtti.

Bununla birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın karşı saldırısını yavaşlatmak için nükleer savaş tehdidinde bulundu. Putin 21 Eylül'de nükleer silah kullanımına işaret ederek, "Toprak bütünlüğü tehdit edildiğinde, Rusya elinden gelen her şeyi kullanacak, bu bir blöf değil" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna çatışması adım adım nükleer savaşa doğru gidiyor Ukrayna lideri Zelenskiy “NATO, Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimalini kaldırmalı; önleyici vuruşlar yapmalı” derken Kremlin Sözcüsü Peskov “Bu, dünya savaşını başlatma çağrısı anlamına geliyor” diye cevap verdi.

Rusya'dan savaşın son durumuna ilişkin açıklama: Zaytsevo ele geçirildi, Ukrayna ordusunun kayıpları büyük Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Zaytsevo yerleşim biriminin Rus güçlerince kontrol altına alındığını kaydetti ve Ukrayna'nın bugüne kadar ki kayıplarını açıkladı.