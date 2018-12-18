Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhittin Böcek kimdir? CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. CHP'nin Antalya adayı Muhittin Böcek oldu. Peki, Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR? (CHP ANTALYA ADAYI MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR)

Muhittin Böcek, 1962 yılında Konyaaltı’nın Uncalı Mahallesi’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümlerini bitirerek Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Muhittin Böcek aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, doğduğundan bu yana Konyaaltı’nda oturuyor ve Konyaaltı’nı çok iyi tanıyor.

SOSYAL GÖREVLERİ

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı KONTAB (Konyaaltı Turizm Altyapı Birliği Başkanlığı)

KONTEV (Konyaaltı Turizm Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı)

Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı