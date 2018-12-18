Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP, büyükşehir belediye adaylarını bir bir açıklıyor. CHP'nin İstanbul adayı kim olacak heyecanla bekleniyordu. 'CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu olacak' iddiası kulislerde sık sık konuşuldu ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı! Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Peki Ekrem İmamoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ekrem İmamoğlu ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR? (CHP İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI)

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı.

Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.