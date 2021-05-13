Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya Dışişleri Bakanı Blum, Devlet Başkanı Duque'ye hitaben yazdığı istifa mektubunda, "Dışişleri Bakanı olarak istifamı, geri alınamaz şekilde derhal uygulanmak üzere sizlere en derin saygılarımla sunmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı'na kendisine duyduğu güven için teşekkür eden Blum, Kolombiya'nın dış politikasında demokrasi, yasallık, eşitlik ve girişimcilik değerlerinin geliştirilmesi ve savunulmasında adanmışlık ve özveriyle hizmet ettiğini kaydetti.

42 kişinin öldüğü gösteriler sebebiyle eleştirilmişti

İstifa gerekçesine ilişkin detay paylaşmayan Blum, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı kitlesel gösterilerde 1'i polis 42 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle uluslararası kuruluşların ciddi eleştirilerine cevap vermek zorunda kalmıştı.