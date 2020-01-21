Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğrencilerin Türkçede okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini uluslararası standartlarda ölçmek amacıyla 2019’da yapılan “Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı” pilot çalışma sonuçları raporu Bakanlığın internet sitesinden açıklandı. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in yürütücülüğünde hazırlanan rapora göre öğrencilerin en başarılı olduğu dil becerisi konuşma oldu. Kız öğrencilerin bütün dil maharetlerinde erkek öğrencilerden daha yüksek başarı gösterdikleri belirlendi. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin konuşma dışındaki becerilerde okul öncesi eğitim almayan öğrencilerden daha başarılı olduğu görüldü. Anne ve babanın eğitimi arttıkça öğrencilerin bütün dil ustalıklarında performanslarının arttığı tespit edildi.