Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber milyonlarca öğrenci karne alırken mutluluklarını yakınlarıyla paylaşmak için karnelerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına yükledi. DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Karcıoğlu, çocukların karnelerde yer alan T.C. kimlik numaraları, sınıfları gibi kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda velileri ikaz etti.

Karcıoğlu şunları söyledi: Aslında herkes mutlu anını, sevdiklerini paylaşmak istiyor ama buradaki kavram sevdikleri ve güvendikleri insanlar olması. Sosyal medyada birçok hesap herkese açık, kamuya açık. Dolayısıyla hem kötü niyetli kişiler hem de bunları depolamak isteyenler, bunları biriktirmek isteyen kurum ve kuruluşlar erişiyorlar. Çocuklar bizim çocuklarımız ama veriler çocukların kişisel verisi. Dolayısıyla biz bunları her türlü vatandaşın belli olduğu sosyal platformlarda herkese açık bir şekilde paylaşım yapmamalıyız. Çocuklarımızın şahsi verilerine saygı duymalıyız ve onları korumakla yükümlüyüz.