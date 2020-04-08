Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), salgın sürecinde, 18 bin öğrencinin katıldığı araştırmayla üniversitelerin uzaktan eğitimle ilgili karnelerini çıkardı. “Gençler dersler nasıl gidiyor” sloganı ile yürütülen araştırmaya, 111 devlet ve 52 vakıf olmak üzere 163 üniversitede uzaktan öğrenim gören 18 bin öğrenci katıldı. Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 66’sının bilgisayarı ya da tableti ve evinde internet bağlantısı bulunuyor. Öğrencilerin yüzde 63’ü YÖK’ün aldığı kararları “iyi” ve “çok iyi” şeklinde değerlendirirken, sadece yüzde 9’u “çok kötü” yorumunda bulundu.

ÜNİVERSİTELER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Öğrencilerin yüzde 64’ü üniversite ve fakültelerin uzaktan eğitim konusunda hazırlığını yetersiz buldu. Öğrencilerin sadece yüzde 30’u dijital içeriklerin ve sunum, ders notu gibi öğretim materyallerinin dersin amacıyla örtüştüğünü ifade etti. Araştırmaya göre öğrenciler, ders içeriklerinin “kes-kopyala-yapıştır” metoduna dayalı yapıldığı görüşünde.

E-MAIL’LERE BİLE CEVAP VERMİYORLAR

Öğrenciler, hocalarının önemli bir kısmının “teknoloji okuryazarlığı yoksunu” olduğunu belirtti. Öğrencilere göre uzaktan eğitim sürecinde hocalar sınıfta kaldı. Öğrencilerin sadece yüzde 47’si hocalarının bu süreçte kendilerine karşı tutumlarından memnun oldu. Evlerinden dahi bilgilendirmeyen binlerce hocanın bulunduğunu belirten öğrencilerin sadece yüzde 40’ı hocalarına e-Posta gibi imkânlarla ulaşabildi.