Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Genelgeye göre, birinci dönem 31 Ağustos 2020 pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatilin 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona ereceği belirtilen genelgede, “Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir. İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir” denildi.

BAKAN SELÇUK’TAN DESTEK ÇAĞRISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal hayat" ile herkese eğitime destek verme çağrısında bulundu. Selçuk, Twitter paylaşımında "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. Herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz” dedi.