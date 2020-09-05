Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Böylece Koç Üniversitesinde ERC desteği alan proje sayısı 16’ya çıkmış oldu. Koç Üniversitesi, bu hibe desteği döneminde Türkiye’den ERC fonu alan tek üniversite oldu. ERC, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özen Nergis Dolcerocca, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Didem Unat ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cengiz Onbaşlı tarafından gerçekleştirilen projeleri, toplam 5,5 milyon avro Başlangıç Fonu ile destekleyecek.