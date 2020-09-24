Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğunluk sebebiyle 08.30-12.00 saatleri arasında bazı kullanıcıların erişiminde sıkıntı yaşanırken siber saldırıların da gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleşti. Durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler yapıldı. 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etti. EBA sistemleri 7 gün 24 saat izleniyor.