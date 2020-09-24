Yoğunluk sebebiyle 08.30-12.00 saatleri arasında bazı kullanıcıların erişiminde sıkıntı yaşanırken siber saldırıların da gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleşti. Durumun erken farkına varılmasıyla anında müdahaleler yapıldı. 2 saat içinde EBA platformu ve EBA Canlı Ders sistemi hizmet sunmaya devam etti. EBA sistemleri 7 gün 24 saat izleniyor.
EBA uygulamasına siber saldırı yapıldı
24.09.2020 - 05:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), önceki sabah saatlerinde EBA platformuna ve EBA Canlı Ders uygulamasına erişimde yaşanan teknik problemle ilgili açıklama yaptı.
Etiketler : siber saldırı,EBA uygulaması,
734021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/734021.aspx
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