Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
27.02.2021 - 11:54 | Son Güncelleme: 27.02.2021 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
Etiketler : demiroğlu bilim üniversitesi,
770829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/770829.aspx
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