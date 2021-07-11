Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıf, tüm dünya insanlarının din, dil, ırk, etnik köken ve ekonomik düzeyi gözetilmeksizin yükseköğretim hizmetlerine aynı koşullarda erişebilmeleri ve eğitim haklarının kullandırılması ülküsüyle çıktığı yolda faaliyetlerini daha etkin ve görünür kılabilmek için “Dârülfünün” isimli yükseköğretim dergisini yayın hayatına başlattı.

Konuyla ilgili bilgi veren Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Gıyaseddin Haznevi, yükseköğretimin ülkeler nezdinde önemli bir güç faktörü oluşturduğunu, özellikle Türkiye’nin bu alanda ciddi yol kat ettiğini ancak oluşturdukları yenilikçi fikir ve projelerle bu alanın daha da güçlü ve gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeye getirilebileceğine vurgu yaptı. Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Erdal DURSUN ise YUGEV’in Türk yükseköğretiminin Dünya’ya açılan kurumsal pencerelerinden birisi olduğunu, Türkiye’deki eğitim imkân ve kabiliyetlerinin uluslararası öğrencilere ulaştırılmasında profesyonel bir vitrin oluşturulması için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

YUGEV’in yakın gelecekte Rusya, Avrupa, Balkanlar, Türkî Cumhuriyetler, Afrika Kıtası ve Arap Yarımadası özelinde çeşitli bilimsel etkinlik ve faaliyetlerinin öngörüldüğü, özellikle akademisyenler, araştırmacılar ve aday öğrencilere ulaşılacak etkin iletişim kanallarının tesis edileceği bildirildi. Ayrıca Türkiye’ye dönük yönelim faaliyetlerine kamu kesimi kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde formal ve profesyonel bir nitelik kazandırılacağı kaydedildi. YUGEV, tüm bu süreçleri hâlihazırda kendi özkaynaklarıyla kamu menfaatlerini gözeterek yürütüyor.