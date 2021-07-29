Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 26-27 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları açıklandı. Sınav puanlarının yığınsal dağılımına göre Temel Yeterlilik Testi’nde 2, sayısal alanda 1, sözel alanda 1, eşit ağırlık alanında 1, dil alanında ise 5 kişi 500 tam puan yaptı.

Sınavda birinci çıkan adayların illeri de belli oldu. TYT oturumunda birinci Adana’dan çıktı. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda da sayısalda ve sözelde birincilik yine Adanalı öğrencilerde oldu. Eşit ağırlıkta ise birinciliği Konya elde etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kızı Saliha Gülru Şentop ise YKS eşit ağırlık sıralamasında Türkiye 32’ncisi oldu. AYT oturumu sözel puan türünde Türkiye birinciliğini kazanan 19 yaşındaki Hasan Mert, TYT Türkiye, AYT sayısal birincisinin de Adana’dan çıktığını öğrenince “Bizim havamız, suyumuz farklı demek” yorumunda bulundu. Mert, CEO olmak istediğini söyledi. Sayısal Türkiye birincisi olan hemşehrisi Ali Eren Çakıcılı da “Bu sene matematik zor geldi, çözerken elim titredi. Aklımda bilgisayar mühendisliği var” dedi. AYT eşit ağırlıkta Türkiye birincisi Konyalı Melike Demirbağ da “Dersi derste anlayanlardanım. Pandemi sürecinde canlı dersler ve öğretmenlerimle kurduğumuz iletişim benim için çok faydalı oldu. Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

ÖSYM duyurdu, YKS sonuçları açıklandı ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.