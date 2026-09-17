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Ekonomi

1,5 metre uzunluğunda, 69 kilo ağırlığında! Dev balık kilosu 400 liradan satışta

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1,5 metre uzunluğunda, 69 kilo ağırlığında! Dev balık kilosu 400 liradan satışta
Başlık Resmi1,5 metre uzunluğunda, 69 kilo ağırlığında! Dev balık kilosu 400 liradan satışta

Batman'da satışa çıkarılan 1,5 metre uzunluğunda ve 69 kiloluk dev turna balığı, yoğun ilgiyle karşılandı. Dev balık kilogramı 400 liradan satışa çıkarıldı.

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Cizre'deki Botan Çayı'nda yakalanan 1,5 metre uzunluğunda ve 69 kiloluk dev turna balığı, Batman Balıkçılar Çarşısı'nda satışa sunuldu. Yaklaşık 32 yıldır esnaflık yapan Abdullah Basut'un tezgahında sergilenen dev balık, çarşıya gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

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KİLOGRAMI 400 LİRA

Balığın bölgenin en lezzetli türlerinden biri olduğunu belirten Basut, "Tezgahımızdaki balık 69 kilogram ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda. Cizre Botan Çayı'nda yakalandı. Halk arasında turna balığı olarak biliniyor. Bölgemizin en lezzetli balıklarından biridir. Eti sade ve oldukça lezzetlidir. Kilogramını 400 liradan müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

1,5 metre uzunluğunda, 69 kilo ağırlığında! Dev balık kilosu 400 liradan satışta
Başlık Resmi1,5 metre uzunluğunda, 69 kilo ağırlığında! Dev balık kilosu 400 liradan satışta

Batman Balıkçılar Çarşısı'nda tezgaha çıkarılan dev balığı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla balığın fotoğrafını çekti.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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