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2 ay sonra fiyat bir kez daha arttı! Çaya bir zam daha...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2 ay sonra fiyat bir kez daha arttı! Çaya bir zam daha...
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÇAYKUR, milli içeceğimiz çaya bir zam daha yaptı. Zamlı tarife bugünden itibaren etiketlere yansıtılmaya başlandı. Sektör temsilcileri önümüzdeki aylarda yeni zamların gelebileceğini söyledi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarını güncelledi. Son olarak haziran ayında yüzde 15 zam yapılan çaya bir zam daha geldi. 

ZAMLI FİYATLAR ETİKETLERE YANSIDI 

Bugünden itibaren kuru çay fiyatları yüzde 3,5 arttı. BloombergHT'de yer alan habere göre, zamlı fiyatlar bugünden itibaren etiketlere yansımaya başladı.

2 ay sonra fiyat bir kez daha arttı! Çaya bir zam daha... - 1. Resim

YENİ ZAMLAR YOLDA 

Artan yaş çay ürün fiyatı, işçi ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek yapılan zamların önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor.

sektör temsilcileri, Temmuz ayındaki yüzde 3,5 zam oranının ardından Ağustos ayı ve sonrasında da aylık bazda benzer oranlarda çaya zam yapılmasının beklendiğini söyledi. Söz konusu aylık bazda zamların yıl sonuna kadar devam edebileceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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