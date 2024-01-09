2000 sonrası SGK girişi olanlar dikkat, hükümetten emeklilik için yeni adım geliyor

9 Ocak 2024 15:39 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 15:42

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesiyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etmiş, staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılmadığı için pek çok kişi EYT düzenlemesinden yararlanamamıştı.

ERDOĞAN SEÇİMDEN ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Hükümet sorunun çözümü için kalıcı adım için yeni düzenleme hazırlıklarına başladı.

2000 SONRASINDA İŞE BAŞLAYANLARI KAPSIYOR

Kademeli yaş şartları için şu anda Meclis gündeminde olan yeni bir yasa teklifi, 2000 sonrasında işe başlayanlar için önemli değişiklikler öneriyor. Bu kapsamda gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi.

STAJ VE ÇIRAKLIK BORÇLANMASI GELİYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1999-2000 sonrası SGK’lılar için staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler. EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.



