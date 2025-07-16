2025 Temmuz SED ödemeleri hesaplara yattı

Temmuz ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini, onların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımında bulunduklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuza yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını kaydetti.

SED ORTALAMASI YÜKSELDİ

Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemesinin 8 bin 198 liraya yükseldiğinin altını çizerek, artışlı ödemelerin ağustosta hak sahiplerinin hesabına yatırılacağını bildirdi.