2026'da %88, 2027'de %46! Memur-Sen'den memur ve emekli zammı için hükümete kritik çağrı

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmeleri için süreç devam ediyor. Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istiyor. Hükümet ise henüz ilk teklifini sunmuş değil. Süreç devam ederken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKLEŞMİŞ ENFLASYON ÜZERİNDEN KONUŞMALIYIZ"

Zamların hedeflenen enflasyona göre yapılmaması gerektiğini belirten Yalçın, "2024'te 7. Dönem Toplu Sözleşme'de masadayken 2024'ün enflasyon hedefi 33'tü. Bize gelen teklif yüzde 25 idi. Hedef enflasyon bile gelmedi. 2025 için beklenen rakam ortadaydı. 2024'teki enflasyon 33 beklerken, yılın sonunda 44 çıktı. 2025 enflasyonu şu an itibarıyla 19,08. Daha önümüzde aylar var 30'un üzerine çıkması bekleniyor. Peki gelen rakamlar neydi. 15+10 ve 6+5. Şimdi bu durumda masada sağlıklı bir karar verme şansınız var mı? 10 yıllık toplu sözleşme sürecine dönüp bakalım, Merkez Bankası'nın hedefleri hiç tutmamış.Bunun için masada gerçekleşmiş enflasyon üzerinden konuşmalıyız." dedi.

"VERİLEN İLK RAKAMLAR ENFLASYONA YENİLİYOR"

Hedef enflasyon rakamlarının tutmadığını belirten Yalçın, "2025-2027 süreci içerisinde bakacak olursak, 2025'te yüzde 17,5 diye OVP tahmini var. 2026 için 9,7. 2027 için 7. Peki Merkez Bankası ne diyor: 2026 için 12, 2027 için 8 enflasyon hedefi bekliyoruz. Bu hedeflerin öncekiler gibi tutmama ihtimali yüksek. Bize ne öngördüler geride bıraktığımız sözleşmede. 15+10. Anlaşamadık, hakeme gittik. 2024'te yüzde 15, 2 ayda enflasyona düştü. Yüzde 10'luk zam ise eylülde enflasyona yenik düştü. 2025'in başında verilen 6 ise yılın başına enflasyona yenik düştü. Burada verilen ilk rakam enflasyona hemen yenilip gidiyor." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM VERİLMELİ"

Yalçın sözlerini şöyle tamamladı: "Teklifin hedeflenen enflasyon üzerinden gelmesini istemiyoruz. Ortada gerçekleşmiş bir durum var. Geçmişte yaşanmış durumlar var. Kamu çalışanının mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Seyyanen zam emeklilere verilmediği için perişan halde. Çalışan ile memur arasında fark açıldı. Bu nedenle emeklilere seyyanen zam verilmeli."