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4 büyük firmaya yaptırım! Süt devlerine ceza yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 büyük firmaya yaptırım! Süt devlerine ceza yağdı
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, çiğ süt alımı yapan 4 büyük şirkete haksız ticari uygulamalarda bulunduğu gerekçesi ile 58,3 milyon TL para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı, piyasaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluklar ve kesilen cezalar kamuoyu ile paylaşılıyor. Bakanlığın son bilgilendirmesi çiğ süt alımı yapan firmalara yönelik oldu. Bu kapsamda 4 firmaya 58,3 milyon TL'lik ceza kesildiği belirtildi. 

4 büyük firmaya yaptırım! Süt devlerine ceza yağdı - 1. Resim

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 yılında yürürlüğe koyulan düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin ticari faaliyetlerini bozan eylemler 'haksız ticari uygulama' olarak tanımlanmış ve yasaklanmıştır.

Süt sektöründe üretici ve tedarikçilerin haksız ticari uygulamalara maruz kaldığına ve ödeme sürelerinde gecikmeler yaşandığına ilişkin ulaşan muhtelif şikayetler doğrultusunda; özellikle küçük ölçekli süt üretici ve tedarikçilerini korumak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından denetim faaliyetleri başlatılmıştır.

Yapılan denetimler sonucunda, küçük ölçekli üretici ve tedarikçilerden çiğ süt alımı yapan büyük ölçekli 4 şirkete, haksız ticari uygulamalarda bulundukları gerekçesiyle toplam 58,3 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı, tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulamanın ve ödeme sürelerindeki gecikmelerin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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