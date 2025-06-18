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500 çiftçinin ekmek kapısı! Aromasıyla damak çatlatan lezzet toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Coğrafi işaretli Erciş lahanasında fide dikimi başladı. Aromasıyla damak çatlatan ve 500 çiftçinin ekmek kapısı olan Erciş lahanası, ekim ayında hasat edilecek. 

Van’ın Erciş ilçesinde, coğrafi işaret tescil belgesiyle tescillenmiş olan meşhur Erciş lahanasının fide dikimi başladı. Yöre halkı tarafından büyük bir özveriyle yetiştirilen ve aromasıyla sofralarda ayrı bir yere sahip olan Erciş lahanası, bu yıl da bereketli bir sezon için toprakla buluşturuldu.

500 çiftçinin ekmek kapısı! Aromasıyla damak çatlatan lezzet toprakla buluştu - 1. Resim

500 ÇİFTÇİNİN EKMEK KAPISI 

Bölgeye özgü iklim şartlarında yetişen ve dayanıklılığıyla bilinen Erciş lahanası, özellikle kışlık tüketim için tercih ediliyor. Bin 700 dekar alanda 500 çiftçinin ekmek kapısı olan lahananın tohumları Nisan ayında yetiştirilirken fideleri Haziran ayında toprakla buluşuyor. Hasat dönemi Ekim ayının başları ve Ekim ayı sonu olan Erciş lahanası, ilçe ve ilçe dışından büyük ilgi görüyor. İlçenin Gölağzı, Çınarlı, Alkanat, Tekevler mahallelerinde yoğun olarak ekimi yapılan lahananın sarması ve turşusu yapılarak tüketiliyor. Ortalama 40-50 kilogramlık devasa boyutlarıyla öne çıkan Erciş lahanası, 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil alarak coğrafi işaretli ürünler arasına girdi.

500 çiftçinin ekmek kapısı! Aromasıyla damak çatlatan lezzet toprakla buluştu - 2. Resim

"PATENTİ ALINAN LAHANA İÇİN TURŞU FABRİKASI İSTİYORUZ"

20 yıldır çiftçilikle uğraşan Kadir Yılmaz, "Nisan ayında tohumunu ektiğimiz lahananın fidelerini ise Haziran ayında ekiyoruz. Ekim ayında ise lahanaya verdiğimiz emeğin karşılığını alamıyoruz. Patenti alınan lahana için turşu fabrikası istiyoruz" dedi.

500 çiftçinin ekmek kapısı! Aromasıyla damak çatlatan lezzet toprakla buluştu - 3. Resim

500 çiftçinin ekmek kapısı! Aromasıyla damak çatlatan lezzet toprakla buluştu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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