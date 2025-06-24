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Haberler > Ekonomi > 500 derecede ısıtılıp üstüne etler asılıyor! Damak çatlatan Topuz kebabı hayran bırakıyor

500 derecede ısıtılıp üstüne etler asılıyor! Damak çatlatan Topuz kebabı hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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500 derecede ısıtılıp üstüne etler asılıyor! Damak çatlatan Topuz kebabı hayran bırakıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskiden savaş aleti olarak kullanılan topuz, Amasya'nın Merzifon ilçesinde mutfak malzemesi oldu. Kebap sunumunda kullanılan topuzlar görenleri hayrete düşürüyor. Ocakta 500 derece ısıtılıp ardından sıcaklığı yarıya düşürülen kızgın topuzun üstüne asılan az pişmiş etler damak çatlatıyor. 

Özel tasarlanan topuzun sivri çıkıntılarına daha önce az pişirilmiş et çeşitleri dizildikten sonra sebze ve soslar ilave edilen topuz kebabı, iç pilavı eşliğinde müşterilere sunuluyor. Yarım saatten fazla süreyle sıcak kalan bonfile, antrikot, tavuk budu ve göğsü ile kuzu pirzola bulunan bu ilginç kebap türü Merzifon Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle ilki gerçekleştirilen Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali'nde yoğun ilgi gördü. Yapılışı usta şefler ve vatandaşlar tarafından merakla takip edilip görüntülendi.

500 derecede ısıtılıp üstüne etler asılıyor! Damak çatlatan lezzet - 1. Resim

"SAVAŞ İSTEMİYORUZ, BARIŞ İSTİYORUZ"

Restoranlarına gelen müşterilerinin bir savaş aletinin kebap sunumunda kullanıldığını görünce şaşırdıklarını belirten kebap ustası Yusuf Kavalcı, "Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz. O yüzden savaş aletini kebaba dönüştürdük" dedi.

500 derecede ısıtılıp üstüne etler asılıyor! Damak çatlatan lezzet - 2. Resim

"BU BİR ŞOVDU VE TUTTU" 

Yörede geleneksel yemekler üzerine çalışmalarda bulunan gurme Yaman Kesim de, "Savaşlarda kullanılan topuz bir şekilde mutfağa taşınmış. Bu bir şovdu ve tuttu. Merzifon Taşhan'a gelen konuklar tarafından beğenilerek tüketiliyor" diye konuştu.

500 derecede ısıtılıp üstüne etler asılıyor! Damak çatlatan lezzet - 3. Resim

"BÖLGEMİZİN EN MEŞHUR YEMEKLERİNDEN" 

Yurdun dört yanından usta şeflerin de katıldığı festivale geliştirdikleri ankastre ürünlerle destek olan iş insanı Bora Oymak ise, "Topuz kebabı bölgemizin en meşhur yemeklerindendir. Yapılırken ateşler, alevler çıkıyor. Çok lezzetli" şeklinde konuştu.

500 derecede ısıtılıp üstüne etler asılıyor! Damak çatlatan lezzet - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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