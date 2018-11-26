Detroit merkezli şirketten yapılan açıklamada, imalat kapasitesi ve iş  gücü tasarruflarını artırmak amacıyla yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Bu çerçevede, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve  biri Kanada'nın Ontario eyaletindeki olmak üzere 5 üretim tesisinin gelecek yıl  içinde kapatılacağı belirtilen açıklamada, çalışan sayısının da yüzde 15  azaltılacağı duyuruldu.

Şirketin nakit akışını yıllık 6 milyar dolar artırması beklenen bu  adımların, GM'nin 10-15 bin arasında çalışanıyla yollarını ayırmasına neden  olacağı kaydedildi.

GM'nin Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Mary Barra, konuya ilişkin  açıklamasında, "Bugün attığımız adımlar son derece atik, dirençli ve karlı olma  yolundaki dönüşümümüzü devam ettiriyor. Şirketimizi uzun vadeli başarıya  ulaştırmak için değişen piyasa koşullarının ve müşteri tercihlerinin önünden  gitmemiz gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, GM'nin New York borsasında işlem gören hisseleri,  açıklamanın ardından yüzde 6 değer kazandı.