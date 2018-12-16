Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektöründe bu yılın ocak-kasım döneminde üretim 1 milyon 427 bin 157, ihracat 1 milyon 219 bin 174 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 11 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 944 bin 304 düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç grubunda toplam üretim, yüzde 3 seviyesinde azaldı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı, yüzde 12 artışla 29,7 milyar dolar oldu.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, ÖTV ve KDV indirimlerinin otomotivde üretim çarklarını tekrar döndürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: Vergi indirimleriyle sektörümüzün desteklenmediği bir senaryoda, pek çok açıdan sıkıntı verici sonuçlarla karşılaşabilirdik. Devletimizin açık desteğiyle uygulanan vergi indirimleriyle birlikte devreye alınan özel kampanyalar, hem showroomlardaki hareketliliği hem satışları artırdı. Yaşanan bu artışlar, fabrikalarda üretimin devam etmesine destek oldu. Global anlamda çok ciddi bir ihracatçı konumunda bulunan ülkemiz otomotiv sanayisi, 11 aylık dönemde ürettiğinin yüzde 85’ini ihraç ederek yine önemli bir başarıya imza attı. Hem iç pazarda hem de üretimde yaşanan olumlu gelişmelerin aralık ayı sonuçlarına da etki edeceğine inanıyoruz.