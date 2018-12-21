Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl

İSTANBUL

Düzenlediği basın toplantısında yeni modeli anlatan İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım “2019’da yeni hayata geçecek projelerin devamlılığını garantiye alacak ve son tüketici açısından mağduriyetleri ortadan kaldıracak yeni bir sistemin çatısını oluşturmak adına, yasal düzenlemeler için ilgili kurumlara rapor hazırladık. Projelerin uluslararası piyasalarda ‘SPV’ (Special Purpose Vehicle) adı verilen iş ortaklığı veya ortak girişim benzeri, ‘işe özel geçici şirketler’ altında geliştirilmesini öneriyoruz. Bu sistemde arsa sahipleri de bu şirketlere hissedar olacak ve proje finansmanının teminatı olarak da SPV şirketinin hisseleri, finans şirketlerine, bankalara rehin edilecek” dedi. Yurt dışında sıkça kullanılan bu sistemin hayata geçmesi halinde son tüketicilere konut tesliminde bir sıkıntı yaşanmayacağını ve bu alandaki mağduriyetlerin önleneceğini belirten Nazmi Durbakayım “İnşaat sektöründeki misyonlarımızı 2019’da Türkiye sathına yayacağız. İsmimizi ‘İnşaatçılar Derneği’ olarak değiştireceğiz ve Türkiye’nin her yerinden üye kaydı alacağız. 2019’un, konut kredi faizlerinin artışı nedeniyle ötelenen satışların devreye gireceği, ekonomik belirsizlik nedeniyle bekletilen yeni projelerin hayata geçeceği bir yıl olacağını umut ediyoruz” diye konuştu.