Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

Son dönemde tüketicilerin en çok dile getirdiği sıkıntıların başında faturaların yüksek gelmesi var. Elektrik faturalarındaki yüksek bedellerin altında ise 3 farklı kalemde alınan haksız ücretler var. Son ödeme tarihi geçse de hiç kesilmeyen elektrik için 33,80 lira açma kapama bedeli alınıyor, faturalara ilave güvence bedeli yansıtılıyor. Bazı vatandaşlara ise kaçak elektrik kullanıyormuş gibi davranılıyor. Faturasını son ödeme tarihi geçtiğinde yatırmayan abonelerin mühürleri sökülüyor ama elektrikleri kesilmiyor. Vatandaş faturasını ödese de mühür tekrar takılmadığında kaçak elektrik kullanıyormuş gibi 3 kat fazla tüketim bedeli talep ediliyor. Sanayici ise rakip ülkelere oranla elektriği 4-5 kat pahalı kullanıyor. Kilovat saat (kWh) başına en az 10 cent ödeyen sanayiciler, rakip ülkelerde bu bedelin 2-3 centi aşmadığını ifade ediyorlar.



İLAVE 50 MİLYON LİRA

Elektrik faturalarında 9 farklı kalemde ücret alındığını anlatan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu kalemlerin 4’ünün vergi, 4’ünün dağıtıcı ile ilgili kalemler 1’inin ise kayıp- kaçak bedeli olduğunu belirtti. Faturaların kabarık olmasının nedenlerini anlatan Ağaoğlu, 3 farklı kalemde alınan ek ücretlere dikkat çekti. Faturasını son ödeme tarihinde ödemeyenlerden elektriği kesilmese dahi açma kapama bedeli talep edilebildiğine işaret eden Ağaoğlu “Açma- kapama bedeli yaklaşık 25 liradan 33,80 liraya yükseltildi. Normalde kesmenin bir prosedürü var. Son ödeme tarihi geçtiğinde bile hemen kesme yapılamaz. Bir ihtarname bırakılır ve 5 iş günü bekleme süresi vardır” dedi.

Tüketicinin faturalarda sadece ödeyeceği ücrete bakıp, hangi ücretlerin alındığına çok bakmadığını dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti: Şimdi ilave güvence bedeli istendiğini öğrendim. Bir arkadaştan 56 lira gibi bir ücret almışlar. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 4,5 milyon elektrik abonesi var. 1 milyon kişiden ortalama 50 TL ilave güvence bedeli alınsa 50 milyon lira para yapar. Bir de faturasını son ödeme tarihine kadar ödemeyen abonenin elektriğini keser gibi yapıp mührünü söküyorlar. ‘Git faturanı öde mührünü takarız’ diyerek ödeme yapmaya yönlendiriyorlar. Ödeme yapılsa da mühür tekrar takılmayabiliyor. Bu durumda bir sonraki fatura okumada sayaçta mühür olmadığı için kaçak elektrik kullanıyormuş gibi muamele yapılıyor. Tüketim bedelinin 3 katına kadar ücret talep ediliyor.

ÜRETİM 5 KAT DAHA PAHALI

Elektiriğin sanayicinin en önemli kalemlerinden biri olduğunu belirten Moda ve Hazırgiyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, sanayicinin kWh başına tüketim bedelinin 10 centin altına hiç düşmediğini kaydetti. Dünya ile rekabet ettikleri için elektrik bedelinin rakip ülkelere yakın olması gerektiğini vurgulayan Öztürk “Rakiplerimizde bu bedel 2- 3 cent. Biz 4-5 kat daha fazla giderle üretim yapıyoruz. Sanayicinin ulusal tarifenin dışına atılması da kötü oldu. Sanayi ile mesken arasında ciddi fark var. Biz istihdam sağlıyoruz” dedi.