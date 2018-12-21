Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol üreticisi ülkeler, 6 Aralık’ta Viyana’da yapılan toplantıda ocak itibarıyla aylık 1,2 milyon varil arz kesintisine gitme kararı aldı, ancak piyasalar bu kesintiye karşın talebin daha düşük kalacağı yani yine arz fazlası oluşacağı endişesini koruyor. S. Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, arz kesintisinin nisanda da uzatılacağını açıkladı, ancak piyasalardaki endişe azalmadı. FED’in önceki günkü toplantıda 2019’da 2 faiz artışı öngörüsünde bulunması da piyasalardaki küresel büyüme endişelerini azaltamadı ve satışlar dün de devam etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına dair somut bir kararın gelmemesi küresel risklerin yüksek seyretmesindeki en büyük neden. 90 günlük uzlaşı sürecine rağmen iyimser algı düşük ve hisselerdeki satışlar petrol fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol dün yüzde 4’e yakın değer kaybıyla 54,65 dolar seviyesine gerileyerek 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. 60 dolar altında ayı piyasasına giren petrol fiyatlarında satışların devam etmesi düşük enflasyonla mücadele eden ülkelerin tahminlerinde yeni revizyonlara neden olabilir.